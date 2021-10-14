Список профессий для обязательной вакцинации вырос: туда включили работников аэропортов, музеев, МФЦ

На Среднем Урале расширили перечень профессий, представителям которых обязательно нужно привиться от коронавируса. По новому постановлению, вакцинацию до 15 ноября должны пройти работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, многофункциональных центров, автовокзалов, аэропорта, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.

Новое постановление подписал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. Все перечисленные выше категории граждан должны до 15 ноября поставить первый компонент «Спутника V» или «Спутник Лайт», до 15 декабря завершить курс вакцинации.

«Работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки – с 16 ноября 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации – с 16 декабря 2021 года (рекомендации для работодателей)», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Свердловской области была введена обязательная вакцинация для работников образования, органов власти, госслужащих, сотрудников торговли, почт, гостиниц и так далее. Единственное исключение могут сделать для тех, кто болел не больше чем полгода назад. На этой неделе замгубернатора Павел Креков заявил, что сотрудники с медотводом должны будут уйти на удаленку.

Ответственность за вакцинацию сотрудников будут нести работодатели. Роспотребнадзор будет проверять организации. В случае, если непривитый сотрудник продолжит работать (не удаленно), работодателя ждет штраф, а затем – отстранение от должности, – ранее заявлял Креков. По каким статьям будут штрафовать начальников, не уточнялось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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