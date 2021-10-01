На Урале вводится обязательная вакцинация от Covid-19 (ДОКУМЕНТ)

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

Как говорится в документе, не позднее 1 ноября первый компонент вакцины должны поставить свердловчане от 18 лет – работники сферы образования, услуг (предприятий торговли, банков, заведений общепита, транспорта, почты, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, фитнес-центров, театров, кинотеатров, спортивных сооружений), а также государственные и муниципальные служащие.

Не позднее 1 декабря эти категории граждан должны поставить второй компонент вакцины.

С 1 ноября работодателям следует отстранить от работы или перевести на дистант сотрудников, не имеющих ни одной прививки, с 1 декабря – не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением людей, имеющих медицинские противопоказания.

Контроль за исполнением постановления Дмитрий Козловских предлагает взять вице-губернатору Павлу Крекову. Профильным министрам свердловского кабмина рекомендуется организовать содействие медикам в проведении вакцинации с максимальных охватом групп граждан, на которых распространяется данное постановление.

Отметим, в большинстве регионов России обязательная вакцинация была введена еще летом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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