В мобильных пунктах вакцинации снова очереди (ФОТО)

В мобильных пунктах вакцинации образовались очереди – ждать приходится в среднем 40 минут.

В ТРЦ «Гринвич» вновь сидит целый коридор пришедших на вакцинацию – около 30 человек. Как сообщил «Новому Дню» охранник возле пункта Василий Фролов, очереди возникли из-за того, что скоро в рестораны и на концерты будут пускать только привитых свердловчан.

«Моя смена была в пятницу, народу никого не было, приходило по 10 человек, – рассказал «Новому Дню» Василий. – Сегодня наплыв людей, как несколько месяцев назад, потому что министр ввёл новый закон».

В ТРЦ «Гринвич» работает электронная очередь: чтобы попасть на прививку, нужно нажать кнопку на терминале и выбрать вакцину: «Спутник компонент 1», «Спутник компонент 2», «Спутник Лайт» и «прививка от Гриппа». Затем, получив талон, заполнить все необходимые документы и ждать своей очереди.

«Я полчаса где-то сижу, – сообщила «Новому Дню» бухгалтер Ангелина Кощеева. – Ну по терминалу вижу, что не очень долго ждать ещё. Но это я не в самый час пик пришла, тут бабуля сказала, что час сидела утром. Так, минут 40, наверное, ждать».

Как ранее писал «Новый День», 1 октября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Не позднее 1 ноября первый компонент вакцины должны поставить свердловчане от 18 лет – работники сферы образования, услуг (предприятий торговли, банков, заведений общепита, транспорта, почты, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, фитнес-центров, театров, кинотеатров, спортивных сооружений), а также государственные и муниципальные служащие. Не позднее 1 декабря эти категории граждан должны поставить второй компонент вакцины.

Прививку от Covid-19 можно поставить в поликлиниках, записавшись на сайте госуслуг, либо прийти в мобильные пункты вакцинации. Сейчас в Екатеринбурге такие пункты действуют в ТРЦ «Академический», ТРЦ «Гринвич», ТЦ «Мега», и в аэропорту Кольцово. Для вакцинации при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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