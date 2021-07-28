Половина регионов ввела обязательную вакцинацию от коронавируса: кто и где должен поставить прививку (КАРТА)

Уже более 40 субъектов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, и с каждым днем их число растет. За вчерашний день сразу два региона – Чечня и Волгоградская область – подписали соответствующее постановление. На Среднем Урале пока только вузы говорят, что их студенты должны ставить прививки, на региональном уровне власти открещиваются от введения таких мер в ближайшее время. «Новый День» проанализировал, кого в России обязывают ставить прививку и что грозит тем, кто этого не сделает. Все регионы мы обозначили на карте – при наведении на субъект можно увидеть, кто именно там должен привиться и до какого числа.

Карта вакцинации

Обязательную вакцинацию вводят приграничные территории, почти все регионы Сибирского федерального округа, многие в центральной части России, пожалуй, только УрФО полным составом не решился на такую меру. Чаще всего требование поставить оба компонента вакцины начинают действовать с последних чисел августа или в сентябре, раньше других постановление заработает в Амурской области – там 60% работников некоторых сфер должны быть привиты к 1 августа.

Что касается списка тех, кого обязывают прививаться, то чаще всего речь идет о людях, которые непосредственно контактируют с клиентами, например, в финансовых организациях во всех регионах вакцинация распространяется на сотрудников клиентских отделов. В подавляющем большинстве случаев прививку будут ставить занятым в следующих сферах: медицина, образование, торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, общепит, банки, МФЦ, культура, досуговые учреждения, детские игровые комнаты, детские лагеря, госучреждения. Некоторые регионы этот список дополняют: так, в Карелии привьют вахтовиков, в Амурской области – людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, Марий Эл и некоторые другие требуют прививку для призывников, Мурманская область привьет тех, кто занимается рыбным промыслом. Тульская область вписала вакцинацию сотрудников системообразующих предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. В Хабаровском крае обязаны привиться проживающие в отдаленных территориях и в территориях, где часто случаются паводки. Чечня включила в свой перечень сотрудников СМИ, членов избиркомов и наблюдателей на выборах.

Добавим, на Урале сменилась планка вакцинации, которую хотят достичь власти. Полпред УрФО Владимир Якушев заявил, что к ноябрю количество жителей УрФО, имеющих иммунитет к Covid-19, должно вырасти до 80%. Ранее власти ставили задачу привить 60% населения. Считалось, что этого количества достаточно для остановки распространения коронавируса. С начала прививочной кампании первый компонент вакцины получили 2,9 миллиона жителей Уральского федерального округа, закончили курс вакцинации 2 миллиона человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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