Новый план властей: нужно вакцинировать 80% населения для остановки эпидемии Covid-19

Уральский полпред Владимир Якушев заявил, что к ноябрю количество жителей УрФО, имеющих иммунитет к Covid-19, должно вырасти до 80%. Ранее власти ставили задачу привить 60% населения. Считалось, что этого количества достаточно для остановки распространения коронавируса.

«Скорость проведения прививочной кампании за последние недели увеличилась. Вся поступающая вакцина сразу идет в оборот. С начала прививочной кампании первый компонент вакцины получили 2,9 миллиона жителей Уральского федерального округа, закончили курс вакцинации 2 миллиона человек. Для выработки коллективного иммунитета к 1 сентября мы должны вакцинировать 60 процентов населения, это 5,7 миллиона человек, поэтому темпы необходимо наращивать. К ноябрю количество жителей региона, имеющих иммунитет, должно вырасти до 80 процентов», – сообщил Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в полпредстве.

Новые вводные косвенно подтвердил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«В Екатеринбурге на сегодняшний день привито двумя компонентами 19% горожан – этого мало. Мы будем продолжать болеть, пока не будет коллективного иммунитета, а это произойдет когда будет привито 60% населения. Если не будем вакцинировать детей, то с 60% эта цифра увеличится до 80%», – заявил врач сегодня на брифинге. Харитонов также высказал мнение, что необходима обязательная вакцинация для тех, кто работает в сфере обслуживания: это врачи, учителя, работники торговли, транспорта и так далее. Он подчеркнул, что именно эти категории прививаются в первую очередь «по эпидемиологическим показаниям», например, ежегодно от гриппа.

Вопрос введения обязательной вакцинации от Covid-19 обсуждается в регионах с начала июля. На прошлой неделе вице-губернатор Павел Креков сообщил, что в Свердловской области такая мера пока не планируется, поскольку регион вышел на хорошие темпы вакцинации – в день по 20 тысяч человек. Однако если число желающих поставить прививку будет снижаться, то региональные власти вернутся к теме обязательного вакцинирования работников сферы обслуживания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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