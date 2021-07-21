В Свердловской области не планируется вводить обязательную вакцинацию от Covid-19

Вице-губернатор Павел Креков заявил, что в Свердловской области пока не будет вводиться обязательная вакцинация от коронавируса. Речь прежде всего идет о работниках торговли, транспорта и сферы услуг.

«Наши подходы в этом вопросе не изменились. Но при нынешних темпах вакцинации населения необходимости в обязательной вакцинации практически нет. Иногда более 20 тысяч человек в день вакцинируется. Вчера у меня было совещание с руководителями торговых центров. В большинстве из них привито уже более 40-45% работников, тогда как месяц назад их было не больше 5-10%. Мы принимаем заявки от организаций на вакцинацию сотрудников на месте и стараемся эти заявки удовлетворить. Пока объективной необходимости введения обязательной вакцинации нет. Но если темпы вакцинации будут снижаться, мы можем вернуться к упомянутым категориям работников», – сообщил чиновник.

Напомним, обязательная вакцинация от Covid-19 людей, работающих в сфере услуг, введена в Москве и еще ряде регионов России. Работодателей обязали привить не менее 60% сотрудников в организации. С 15 июля в Москве начались проверки бизнеса на предмет соблюдения постановления санитарного врача. Непривитых сотрудников с 15 августа будут отстранять от работы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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