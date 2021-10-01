На Среднем Урале хотят сделать зоны, свободные от коронавируса

Правительство Свердловской области будет заниматься созданием зон, свободных от коронавируса. Это будут пространства, где все сотрудники должны быть привиты и иметь антитела. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

«Я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от Covid-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки», – написал Куйвашев в инстаграме.

Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации. До 1 ноября первый компонент «Спутника V» должны поставить работники сферы образования, услуг (предприятий торговли, банков, заведений общепита, транспорта, почты, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, фитнес-центров, театров, кинотеатров, спортивных сооружений), а также государственные и муниципальные служащие. С 1 ноября работодателям следует отстранить от работы или перевести на дистант сотрудников, не имеющих ни одной прививки, с 1 декабря – не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением людей, имеющих медицинские противопоказания

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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