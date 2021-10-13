«Почему QR-коды не вводят в общественном транспорте?» – уральцы отреагировали на новые ограничения (СКРИНЫ)

Свердловчане остро отреагировали о введении в регионе допуска по QR-кодам в культурные, спортивные учреждения, салоны красоты и так далее. Многие считают это принуждением к вакцинации и ограничением свободы на передвижение, которую гарантирует Конституция РФ. Другие предлагают ввести такие же ограничения в транспорте, магазинах и аэропортах – местах, где больше всего скапливается людей.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе допуска по QR-кодам. В своем инстаграме опубликовал пост, где разъяснил, с каких чисел начнет действовать «кодовая» система: с 25 октября по QR-кодам будут пускать в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администрации муниципалитетов; с 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

Подписчики бурно отреагировали на новые ограничения. В комментариях люди пишут, что это может погубить малый бизнес, который еще не оправился от тотального локдауна 2020 года. Некоторые отсылают к Конституции, которая гарантирует свободу передвижения, а пропускная система эту свободу ограничивает. Третьи пишут, что даже и коды не заставят их привиться «малоизученной» вакциной. Также свердловчане сетуют, что если поставят первый компонент сегодня, то к 8 ноября все равно не получат заветный QR-код. Других волнует, где им брать код, если у них медотвод, или что делать, если код есть, но телефон внезапно сел.

Еще одна категория пользователей инстаграма пишет, что пропускную систему лучше было бы вводить в общественном транспорте, где всегда толпы народа и мало кто носит маски. А также в магазинах и аэропорту, где людей точно больше, чем в салонах красоты.

Есть и те, кто поддерживает новые ограничения: люди пишут, что коронавирусом болеют очень многие в их окружении, и прививка – единственный способ остановить пандемию.

Напомним, сейчас в Свердловской области первым компонентом привиты более 1,2 миллиона человек, завершили полный курс – 1,14 миллиона. Ранее замгубернатора Павел Креков говорил, что за октябрь-ноябрь нужно привить еще примерно 1,3 миллиона свердловчан, чтобы охват вакцинацией превысил 60%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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