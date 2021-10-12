Куйвашев рассказал, куда будут пускать только по QR-кодам уже с 25 октября

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил в своем инстаграме, в каком порядке в Свердловской области будет вводиться пропуск по QR-кодам в различные учреждения.

Начать он решил с чиновников. С 25 октября по QR-кодам будут пускать в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администрации муниципалитетов. Все их сотрудники должны быть привиты от ковида или иметь документ о перенесенной болезни (срок действия – полгода). В противном случае сотрудник будет отстранён. При этом в госучреждениях должны все же быть предусмотрены специальные помещения для приема граждан. Также в первый список войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты.

С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступило свердловское управление Роспотребнадзора. «Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал. Сейчас рассматриваем и другие объекты и сферы деятельности», – сообщил Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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