Очереди с самого утра: свердловчане пошли на прививку, чтобы получить QR-код (ФОТО)

В пунктах вакцинации в Екатеринбурге сегодня с самого открытия – большие очереди. После вчерашней новости о введении ограничений для непривитых многие решились на прививку.

Как передает корреспондент «Нового Дня», еще вчера перед открытием у прививочного пункта в ТРЦ «Гринвич» было не более 15 человек. Сегодня с 10 утра в очереди стоят десятки уральцев, которые пришли ставить первый компонент «Спутника V». Для многих последней каплей в принятии решения вакцинироваться стал вчерашний указ губернатора об ограничении доступа невакцинированных граждан в различные учреждения. Напомним, с 25 октября по QR-кодам будут пускать в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администрации муниципалитетов. С 8 ноября QR-пропуска заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

Конечно, есть в очереди и те, кого без прививки могут отстранить от работы или перевести на удаленку. Поскольку в Свердловской области действует постановление об обязательной вакцинации множества категорий граждан: работников сферы образования, услуг (предприятий торговли, банков, заведений общепита, транспорта, почты, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, фитнес-центров, театров, кинотеатров, спортивных сооружений), а также государственные и муниципальные служащие. Не позднее 1 ноября все эти люди должны поставить первый компонент «Спутника V» или «Спутник Лайт», не позднее 1 декабря – второй компонент «Спутника V».

За октябрь-ноябрь в Свердловской области планируют привить около 1,3 миллиона человек (для сравнения: с начала 2021 года вакцинировано 1,14 миллиона человек). Ранее «Новый День» интересовался в региональном оперштабе: как власти будут избегать очередей на вакцинацию? Замгубернатора Павел Креков говорил, что, возможно, откроют дополнительные прививочные пункты, а также врачи готовы выезжать в большие коллективы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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