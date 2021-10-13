В спортшколе «Юность» вводят вход по QR-кодам: родители переживают, что не смогут водить маленьких детей

В спортивной школе «Юность» с 25 октября родителей будут пускать только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. Мамы маленьких детей, посещающих секции, переживают, что не смогут попасть в здание и помочь переодеться или посушить волосы после бассейна. «При всем желании до 25 октября я этот код не получу», – жалуются родители.

«Спортивная школа Юность – зона свободная от Covid-19. В соответствии с Указом Губернатора с 25 октября вход РОДИТЕЛЕЙ в помещения осуществляется ТОЛЬКО по предъявлению действующего QR-кода, либо о вакцинировании, либо о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев! Просьба заранее подготовить QR-код для предъявления администратору», – такие сообщения получили сегодня родители, чьи дети посещают разные секции СШ «Юность».

Как рассказала «Новому Дню» мама одного из воспитанников, ее сыну 4 года, и он не сможет самостоятельно высушиться и одеться после бассейна.

«Ребенок посещает бассейн «Юнга». Ему нужно помочь раздеться, а после занятия – высушиться и одеться. Я готова не ждать в помещении, выходить на улицу, надевать маску – что угодно! Но сделать прививку от коронавируса и получить сертификат до 25 октября я просто не успею. Там между первой и второй дозой минимум 21 день. В семье привитых нет, водить ребенка будет некому», – говорит екатеринбурженка Светлана.

В бассейне «Юность» «Новому Дню» подтвердили, что с 25 октября родителей будут пускать только по QR-кодам. Но не смогли сказать, что делать мамам совсем маленьких детей.

«Да, пускать с 25 октября будем по кодам. Как и что будет, непонятно. Сейчас все эти вопросы решаются. До 25-го ходите спокойно, ближе к дате позвоните, может, появятся подробности, а может, отменят вообще все это», – ответили по телефону.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который вводит ограничения на посещение многих учреждений и организаций непривитых свердловчан. С 25 октября QR-коды будут проверять на воходе в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администрации муниципалитетов. С той же даты вводятся ограничения на посещение музеев, библиотек, выставочных центров; объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций). С 8 ноября QR-пропуска заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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