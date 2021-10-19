Кому придется носить в думе защитный костюм и зачем выталкивать антимасочников из автобусов. Депутаты поспорили о вакцинации и QR-кодах

В екатеринбургской думе сегодня прошел информационный час, посвященный темпам вакцинации от коронавируса в уральской столице. Но стандартный отчет чиновников обернулся горячей дискуссией: депутаты спорили о целесообразности QR-кодов и делились собственным опытом борьбы с болезнью.

Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, с 25 октября вход в госучреждения и администрации муниципалитетов будет только по QR-кодам сертификатов о вакцинации. Это не на шутку обеспокоило нескольких депутатов городской думы. Виталий Чачин заявил, что в «ТикТоке» нашел много видео, где люди проходят в заведение по QR-кодам из чеков «Макдональдса». Поэтому ему непонятно, как будет работать эта система в Екатеринбурге.

Представитель Роспотребнадзора Елена Потапкина ответила ему, что помимо QR-кода на входе еще будут проверять и паспорт. Подробности рассказала вице-мэр Екатерина Сибирцева. По ее словам, актуальность кодов легко проверить обычной камерой смартфона. При сканировании открывается ссылка на портал госуслуг, где содержится информация о прививке конкретного гражданина и его инициалы. Проверяющие на входе будут сверять инициалы с паспортом посетителя, и если все совпадает, пропускать его. Если человек поставил только первый компонент прививки, то ему также на «Госуслугах» выдается временный документ, который позволяет проходить в учреждение.

Депутат Александр Караваев прямо спросил, имеет ли право гражданин не ставить прививку. Чиновники ему подтвердили, что вакцинация – дело добровольное. «Тогда как это соотносится с указом губернатора? Допустим, у меня есть право не ставить прививку. Но как я им воспользуюсь, если меня не допустят на работу?» – поинтересовался Караваев.

Елена Потапкина ответила, что на этот счет есть разъяснения Минтруда. Человек, который отказывается от вакцинации, не будет допущен в рабочий коллектив, так как становится уязвим для инфекции. Чтобы исключить риски для здоровья такого сотрудника, работодатель должен либо отстранить его, либо перевести на дистанционный режим работы.

«Подождите, если я, к примеру, не поставил прививку, то председатель думы должен обеспечить мне дистанционную работу?» – не унимался Караваев. «В городской думе не проводятся дистанционные заседания», – вставил вице-спикер Виктор Тестов. Председатель Игорь Володин после короткого совещания с чиновниками выдал: «Мне тут подсказывают, что мы вам можем выдать специальный защитный костюм». Остальные депутаты рассмеялись.

Константин Киселев поинтересовался, будут ли пускать в заведения и госучреждения уральцев, которые привились иностранными вакцинами «Пфайзер» и «Модерна». В Роспотребнадзоре пояснили, что вопрос допуска по QR-кодам находится не в их компетенции, но прививка от коронавируса считается действительной, если человек вакцинировался любым зарегистрированным в мире препаратом.

Михаил Матвеев отметил, что в обществе есть определенное недоверие к прививкам, и даже железные аргументы медиков не помогают. К сожалению, привитые люди также заболевают, и даже есть случаи смерти. «Ведутся ли какие-нибудь исследования в иных направлениях, кроме вакцинации? Может быть, появится таблетка, или укол, которые позволят разрывать этот вирус в самом начале заболевания? Как можно спасти человечество от ковида?»

Вопрос депутата несколько озадачил представителей Роспотребнадзора и минздрава. Елена Потапкина ответила, что Covid-19 – это инфекция, и против нее работают именно эпидемиологические меры и профилактика. Замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов добавил, что уже разработаны лекарства для борьбы с коронавирусом, но эффективность терапии может быть разной. «Мы говорим о вирусной инфекции, поэтому тут важна иммунная защита. Для этого и проводится вакцинация, по аналогии с гриппом. На вирус препараты действуют не так избирательно, как на бактериальные инфекции. Вы же имеете в виду лекарство со стопроцентной эффективностью, но такого нет», – отметил Демидов.

В завершении с пламенной речью выступил депутат Александр Колесников. «QR-коды – это фуфло! Разве они доказывают, что ты не болеешь? Привитые тоже болеют и заражают остальных. Сейчас все кинулись выполнять план по вакцинации, но почему не соблюдают остальные меры? Где масочный режим и социальная дистанция? Сейчас даже в других странах, где высокий процент вакцинированных, болеют и умирают от ковида. А все почему? Потому что полиберальничали, рано отменили меры. Пошли гулять по ресторанам, проводить «Ночи музыки» всякие. А потом говорят: ой, вакцинация не помогает. Так надо вакцинацию вместе с другими мерами проводить. Не нужно заигрывать с народом. Мы забываем поговорку: «Куда солдата ни целуй, все равно попадешь между ягодичных мышц». Тут нет другого варианта – если необходимы жесткие меры, их надо вводить. Штрафовать безмасочников, выталкивать их из автобусов, запретить массовые мероприятия. В церкви все ходят без масок, а ведь они первые, кто должны просвещать свою паству!» – заявил Колесников.

Депутат написал обращение к губернатору Куйвашеву и мэру Орлову с просьбой ужесточить санитарно-эпидемиологические меры в заведениях общепита и фитнес-центрах, а также организовать уличное патрулирование в общественных местах, чтобы пресечь собрание больших компаний. Колесников привел в пример жесткие меры во время чумы в Москве в XVIII веке, которые помогли, хотя вакцинации в те времена не существовало.

Остальные избранники не были так категоричны, но тоже выступили за вакцинацию. Так, Сергей Шадрин рассказал, что привился еще в апреле, а в сентябре заболел коронавирусом. Но заболевание у него прошло в легкой форме, и никаких последствий депутат пока не ощутил.

Григорий Вихарев поделился историей, что ухаживал за больным ребенком, но при этом не заразился – он и его жена также привились еще весной.

В заключении депутаты поблагодарили областной минздрав за сотрудничество и быстрый отклик на просьбы думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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