«Первый компонент закончился, приходите завтра», – в ТЦ выросли огромные очереди на прививку от Covid-19 (ФОТО)

Очереди на вакцинацию от коронавируса растут с каждым днем. В мобильных пунктах каждый день стабильно стоит по несколько десятков человек, при этом зачастую время дня особой роли не играет: люди приходят как утром, так и вечером.

В ТРЦ «Гринвич» за час до закрытия пункта ждали своей очереди более 30 человек, а многие брали талоны и уходили гулять по ТРЦ, потому что ждать приходится долго.

«Да я час назад пришла, пока талон возьмешь, пока бумаги заполнишь, время пролетает, – сообщила «Новому Дню» пенсионерка Валентина Нечаева. – Тут лавочки есть, стоять не надо. Я пришла ставить первый компонент, давно собиралась и решилась наконец-то. Я, конечно, не хожу никуда, даже на танцы не хожу, но пусть будет».

«Новый День» опросил практически всю очередь и выяснил, что большинство из них пришли ставить первый компонент вакцины от коронавируса. Только двое из всей очереди собирались поставить второй, и лишь один – прививку от гриппа. В большинстве своем опрошенные пришли ставить прививку не из-за обязательной вакцинации на работе, а потому что не ходят лишаться возможности посещать развлекательные мероприятия.

«У меня работы нет, я студент, – сказал «Новому Дню» Егор Федоровских. – Мне не нужна была до этого прививка, но против я никогда не был. А сейчас вроде как на «Ночь музыки» нельзя будет пройти без прививки, ну вот я и пришел».

Из всей очереди только восемь человек пришли ставить прививку из-за обязательной вакцинации на работе: практикантки Арина и Анна, которые устраиваются на работу в школу, таксист, мастерица ногтевого сервиса, три официанта и татуировщик.

«Я работаю на дому, это как хобби у меня, – сказал «Новому Дню» тату-мастер Андрей. – Так что могу и обойти запрет, если надо, но я же не жулик какой-то, вот пришел ставить».

За 40 минут до окончания работы пункта в «Гринвиче», когда очередь только росла, медсестра крикнула ожидающим в коридоре: «Первый компонент вакцины закончился, приходите завтра!»

«Сегодня очень много кто за первым компонентом пришел, – рассказал «Новому Дню» охранник Василий Фролов. – У нас вот было летом, что вакцины не хватало, люди ждали, потом завезли вроде бы много, людей не стало. А сейчас с новыми указами все пошли на прививку, и опять все по новой. Много учителей было, официанты прямо из кафе «Гринвича» ходят, пенсионеров, наоборот, мало, видимо, все уже отходили. Вообще да, люди с самого утра приходят и весь день поток большой».

Ранее «Новый День» со ссылкой на оперштаб сообщал, что в Свердловской области собираются создать зоны, свободные от Covid-19, – на концерты, массовые мероприятия, в рестораны и кафе можно будет войти только привитым от коронавируса или переболевшим людям, предъявив QR-код.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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