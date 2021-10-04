Губернатор Подмосковья просит правительство РФ сделать прививки от covid-19 обязательными для всех

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с просьбой к кабинету министров включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Такое предложение глава Подмосковья озвучил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением covid-19.

«В стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Первая наша просьба – включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизней людей», – пояснил свою позицию губернатор.

Напомним, проблема включения прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации обсуждалась минувшим летом. В Госдуму был внесен соответствующий законопроект, который вызвал бурную негативную реакцию парламентариев, настаивавших на добровольности вакцинации. В итоге документ был снят с рассмотрения, после чего спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что вакцинация от коронавируса останется добровольной.

Президент РФ Владимир Путин также неоднократно высказывался против обязательной вакцинации, но при этом подчеркивал, что такое требование для отдельных категорий граждан является законным – как это было сделано в ряде регионов, где по распоряжению Роспотребнадзора обязали поставить прививку несколько категорий граждан, занятых в основном в сфере услуг.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.10.21

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