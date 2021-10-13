На Ural Music Night не пустят детей и подростков

На фестиваль «Уральская ночь музыки», который пройдет в Екатеринбурге 22 октября, несовершеннолетним вход будет запрещен.

В этом году Ural Music Night пройдет в Covid-free формате, это значит, что попасть на фестиваль могут только люди, привитые от коронавируса, либо переболевшие им не более чем шесть месяцев назад. Попасть на музыкальные площадки можно будет только при наличии специального браслета, который можно получить в точках Ural Music Night после предъявления QR-кода или справки о вакцинации или перенесенной болезни. Результаты ПЦР-тестов в этом случае не имеют значения.

В официальной группе «ВКонтакте», среди возмущенных этой информацией поклонников фестиваля распространилась информация, что получить браслет на детей могут их родители. А еще в группе также утверждают, что и обладатели медотводов могут попасть на фестиваль при предъявлении справки. Однако данную информацию опроверг местный Роспотребнадзор.

Несовершеннолетние любители музыки попасть на Ural Music Night не смогут, об этом сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева: «Допускаются только люди с QR-кодами. Соответственно, дети не смогут посетить».

Что касается иностранцев, они на «Уральскую ночь музыки» попасть смогут, если имеют справку о вакцинации: «Иностранцы – пожалуйста. Они же бывают совершеннолетними и с QR-кодами», – сказала «Новому Дню» Наталия Лукьянцева.

«Когда увидела новость, подумала, что не смогу пойти, так как у меня нет записи на «Госуслугах» и кода, – рассказала «Новому Дню» гражданка Казахстана Любовь Минина. – У меня есть только справка о прививке, которую мне выдали в казахской больнице. С этой справкой я пришла в пункт, и мне по ней выдали пропуск на фестиваль».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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