Депутаты заксо одобрили поправки об иноагентах на выборах

Заксобрание Свердловской области только что утвердило поправки в Избирательный кодекс и несколько региональных законов, касающиеся участия в выборах иностранных агентов и аффилированных с ними лиц.

С докладом выступил Владимир Никитин. Он указал, что заксо обязано внести поправки вслед за изменением федерального законодательства. Михаил Голованов попросил уточнить, что такое аффилированность? На что Никитин заявил: «Понятие «аффилированность» общераспространенное, касается не только избирательных моментов».

Рассмотрение вопроса заняло в общей сложности не более 5 минут, поправки приняли сразу в трех чтениях: за проголосовали 39 человек, один был против.

Теперь все иноагенты и лица, с ними связанные, обязаны будут указывать эту информацию в документах, поданных в избирком на выборах любого уровня, на подписных листах и в агитках. Причем в агитации (и в той информации, что размещается на избирательных участках) информация о причастности к зарубежному финансированию должна занимать не менее 15% площади, в случае звуковой рекламы – быть четко слышимой.

Реестр физлиц-иноагентов ведет Минюст, для того, чтобы стать «кандидатом, афиллированным с выполняющим функции иностранного агента лицом», делать не придется вообще ничего. В этот перечень может попасть любой, помимо тех, кто занимал руководящие посты в НКО-иноагентах, СМИ-иноагентах или незарегистрированных общественных объединениях-иноагентах, связанными с иноагентами становятся и те, кто получил финансирование от иноагента, занимаясь политической деятельностью. Недавно Леонид Волков перевел единороссу Андрею Альшевских (одному из авторов законопроекта об иноагентах) 30 рублей – все условия, таким образом, выполнены. Правда, Альшевских в свое оправдание сказал, что деньги он вернул (не объясняя, как работает этот механизм), даже после такой «шутки» единоросс ничего не сказал о том, что по факту любой человек может быть признан иноагентом, если это кому-то понадобится. Напомним, ранее директор Уральского регионального института законодательства Николай Воронин уклонился от ответов на вопросы об этом законе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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