Иноагентам и связанными с ними лицам усложнят участие в выборах

Заксобрание Свердловской области вносит изменения в ряд областных законов, связанных с выборами, и в Избирательный кодекс области. Все новеллы объединены одной темой – касающейся иностранных агентов и связанных с ними лиц, и должны привести областные законы в соответствие в федеральными.

В законопроекте, внесенном от имени депутатов от ЕР Виктора Шептия и Владимира Никитина, уточняется, что физическое лицо – иностранный агент – этот тот, кого им признал Минюст РФ. А «кандидат, афиллированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» – гражданин, который входит или входил в органы управления или являлся членом НКО-иноагента, СМИ-иноагента, или незарегистрированного общественного объединения-иноагента, или, занимаясь политической деятельностью, получал от них финансирование.

Если кандидат попадает хотя бы под одно из этих определений, он будет обязан указывать эту информацию:

1) в документах, поданных в избирком на выборах любого уровня;

2) в подписных листах, если ему по закону необходимо собирать подписи;

3) во всех своих агитационных материалах (причем информация должна быть ясно видимой или различаемой на слух и занимать не менее 15 % от площади (объема) агитационного материала;

4) если кандидат пройдет все стадии регистрации – в избирательном бюллетене.

СМИ, информирующие своих читателей и зрителей об участниках выборов, тоже должны указывать эту информацию.

Если кандидату переведет денежные средства иноагент или связанное с ним лицо и не укажет полную информацию о себе, такое пожертвование не попадет на счет кандидата, как поданное с нарушениями.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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