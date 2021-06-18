Кандидаты будут отвечать за деньги, полученные от иноагентов. Как правильно вернуть платеж

Стартовала избирательная кампания – 2021. Новинка этого года – особое внимание к иноагентам и деньгам, которые от них могут получить кандидаты. Такая информация должна быть полностью отражена на сайте избиркома, если же кандидат ее утаит, то средства будут считаться поступившими с нарушениями и не смогут использоваться кандидатом или партией на выборах. Вторая проблема – статус иноагента «заразен», получение перевода от иноагента грозит кандидату тем, что он и сам может быть им признан. Поэтому «Новый День» решил разобраться: как правильно вернуть банковский перевод, если политик не желает его получать?

Во-первых, деньги, которые перечисляются на избирательную кампанию, это средства, зачисленные на специальный счет (не счет претендента на мандат). Как пояснили в пресс-службе облизбиркома, средства избирательного фонда могут формироваться за счёт добровольных пожертвований граждан и юридических лиц при соблюдении некоторых требований. Гражданин при внесении пожертвований указывает свои ФИО, дату рождения, паспортные данные и прочую личную информацию. И если он иноагент – то это тоже указывается. Анонимные пожертвования запрещены.

А еще пожертвования запрещено делать «некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». То есть деньги могут поступить только от физлица-иноагента. В облизбиркоме уточнили, что деньги возвращаются через банк: нужно обратиться с заявлением, указать реквизиты отправителя и попросить вернуть сумму. Если же пожертвование пришло от анонима, то средства будут перечислены в доход казны – не важно, от иноагента пришли деньги или нет.

Несколько более проблематично вернуть деньги, если их перечислили не на счет кампании, а лично кандидату, не для проведения выборов, а с какой-то другой целью, и не только иноагент, но и просто из-за рубежа. Например, Леонид Волков перевел своему бывшему другу Андрею Альшевских 30 рублей: единоросс придумал законопроекты про экстремистов и иноагентов, и оппозиционер, который находится в Европе, решил наглядно показать ему действие его же законов.

В отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России рассказали, что такой платеж можно вернуть как ошибочный, если деньги были перечислены на банковскую карту. «Для того чтобы вернуть деньги, перечисленные на банковскую карту ошибочно, нужно обратиться в кредитную организацию, где открыт счет. Необходимо запросить в банке выписку по своему счету либо копию распоряжения о переводе денежных средств, на основании которого денежные средства были зачислены на счет. Так можно выяснить, от кого и с какого счета поступили средства. Если все же деньги были зачислены ошибочно, и вы намерены их вернуть, снова обратитесь в банк с письменным заявлением, в котором опишите ситуацию с просьбой перечислить сумму обратно. В банке есть реквизиты плательщика, и по ним оператор без проблем проведет обратный платеж с вашего счета», – сообщили в ЦБ РФ.

Гораздо хуже, если перевод шел через систему быстрых платежей, по номеру телефона. В этом случае деньги вернуть не получится – переводы через СБП мгновенные и безотзывные. Единственный вариант – только связываться с отправителем средств и обслуживающим его банком.

Добавим, к сожалению, возврат денег не всегда означает, что риски получить статус иноагента из-за непонятного платежа миновали. Например, в ФБК (признан иноагентом и экстремистсткой организацией) заявляли, что вернули все платежи, полученные из-за границы, но Минюст не перестал считать организацию иноагентом. «Лига Избирателей» попала в список иноагентов после получения от гражданки Молдовы 225 рублей, фонд уверял, что не может знать, из какой страны был сделан перевод, но деньги они все равно вернули. Однако Минюст и в этом случае решения не изменил.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

Больше 40% работающих против принудительной вакцинации персонала. / Минобразования опровергает информацию об увольнении директора колледжа, где парню занизили оценку за зеленые волосы. / Где поставить прививку от коронавируса: список торговых центров в Екатеринбурге и Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»