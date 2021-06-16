Избирком подготовился к встрече с иноагентами и экстремистами

Сегодня на заседании Избирательной комиссии Свердловской области в некоторые ее документы были внесены изменения, связанные с принятием новых федеральных законов.

Открывая заседание, председатель ИК СО Владимир Русинов напомнил, что сегодня утром заксобрание назначило очередные выборы областных депутатов, и что выдвижение кандидатов начнется сразу же после официального опубликования этого постановления, то есть на днях.

В связи с этим облизбирком дополнил порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов. Теперь в случае поступления на счет кандидата средств от лиц или организаций, признанных иноагентами, эта информация должна быть полностью отражена на сайте избиркома. Если жертвователь или кандидат скроют эту информацию, то такие средства будут считаться поступившими с нарушениями и не смогут использоваться кандидатом или партией для финансирования кампании.

Кроме того, 4 июня 2021 года президент подписал федеральный закон, который ввел новые ограничения пассивного избирательного права на выборах всех уровней. Новые запреты касаются организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также причастных к ним лиц. Поэтому областной избирком внес соответствующее изменение в свое постановление от 25 июня 2020 года № 19/125 «О реализации пункта 31 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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