Путин подписал закон о запрете участникам экстремистских организаций участвовать в выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в законы о гарантиях избирательных прав россиян и о выборах депутатов Госдумы. Изменения вводят запрет на участие в выборах для россиян, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководители подобных организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет, даже если занимали свой пост за год до судебного признания статуса организации. Участники и те, кто за год до решения суда выражал поддержку экстремистской организации, не смогут участвовать в выборах три года.

Законом названы критерии причастности: поддержка деятельности или отдельных мероприятий (в том числе через соцсети), реализация конкретных целей и форм деятельности, которые стали причиной признания организации экстремистской или террористической.

Закон не будет иметь обратного действия, то есть не коснется уже избранных депутатов. А причастность к деятельности будет устанавливать суд.

Как сообщал «Новый День», законопроект прошел второе чтение в Госдуме 25 мая. Депутаты одобрили, чтобы запрет касался избирательных кампаний всех уровней.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.06.21

«Людей волнует бедность и рост цен»: экономический «прорыв» России остается под большим вопросом. / «Это беспрецедентный шок»: эксперт назвал ключевую проблему правительства РФ. / «Если будет уголовка, ответят имуществом»: собрано досье о бизнесе и недвижимости «борцов с Россией» в Крыму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»