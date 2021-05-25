Госдума одобрила запрет на все выборы для россиян, причастных к экстремистским организациям

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда. Согласно принятым поправкам, запрет будет распространяться не только на выборы в Госдуму, но и на избирательные кампании всех уровней.

Положения законопроекта учитывают различный статус лиц, причастных к деятельности таких организаций, и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права: для руководства он составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников – три года, уточнила пресс-служба Госдумы.

При этом причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение.

Под причастностью участников, членов, работников и иных лиц законопроектом предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической, в том числе отдельных мероприятий. А также выражение поддержки таким организациям (или их отдельным мероприятиям) высказываниями, в том числе в Интернете, либо иными действиями: предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Москва, Светлана Антонова

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