Выборы в свердловское заксобрание назначены

Областные депутаты назначили очередные выборы в законодательное собрание. Они пройдут в единый день голосования – 19 сентября.

Единственный вопрос задал депутат Евгений Зяблицев: действительно ли выборы будут идти три дня.

Докладчик Виктор Шептий на это ответил: «Я могу только прокомментировать нормы права, которые есть. Да, ЦИК в период после назначения выборов может принять такое решение, в том числе по выборам всех уровней – напомню, у нас в области пройдут 35 муниципальный кампаний. Все они будут синхронизированы. ЦИК будет принимать это решение в зависимости от эпидемической ситуации. Но, насколько я слышал, председатель ЦИК уже анонсировала, что с высокой долей вероятности выборы будут проходить в три дня. Будем ждать решения, коллеги, не будем забегать вперед».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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