Депутаты предложили реабилитировать Telegram: «Через него идет информация о Covid-19»

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин и его коллега Федот Тумусов подготовили законопроект, отменяющий ограничения на использование мессенджера Telegram в России.

Как поясняет на свой странице в соцсети сам Дмитрий Ионин, исполнительные органы государственной власти сами активно используют Telegram для оперативного информирования населения по ситуации с Covid-19 (например, оперативный штаб в Свердловской области ведет телеграм-канал СтопCOVID19, – прим. ред.). «Де-факто мессенджер уже не воспринимается как нечто запрещенное в России. Мы с коллегой Федотом Тумусовым предлагаем закрепить этот статус де-юре, обнулив предыдущие споры между надзорными (и судебными) органами и детищем Павла Дурова таким образом, чтобы никто не счел себя проигравшей стороной», – написал Ионин.

Напомним, 13 апреля 2018 года суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за отказ в предоставлении ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. По данным ведомства, были заблокированы миллионы IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. Тем не менее, мессенджер работает в Рунете и сегодня.

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