В России хотят потратить десятки миллиардов на блокировку Telegram и других запрещенных ресурсов

Роскомнадзор в 2019 году собирается внедрить новую технологию блокировок запрещенных сайтов и сервисов, в том числе Telegram, потратив до 20 млрд рублей. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на информированные источники.

Отмечается, что разрабатываемая система представляет собой технологию DPI (от английского deep packet inspection – «глубокий анализ пакетов»). Программно-аппаратный комплекс, устанавливаемый у провайдера, анализирует весь проходящий трафик и выделяет пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Данный комплекс также может блокировать и нежелательный трафик. По сведениям издания, сейчас оборудование на основе этой технологии испытывают в одном из городов-миллионников в Центральной России.

Оборудование для блокировки будет закуплено за счет государства и установлено на сетях крупных операторов в узловых точках Рунета – вероятно на магистральных каналах передачи данных, по которым передают большие объемы информации. По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд бюджетных рублей, указывают источники издания.

Отмечается, что правовой основой для реализации этого проекта станет внесенный 14 декабря в Госдуму законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета в отрыве от глобальной Сети. Документ среди прочего предусматривает установку на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Такие средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика, говорится в пояснительной записке к законпроекту.

Как сообщал РИА «Новый День», 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за отказ в предоставлении ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. По данным ведомства, были заблокированы миллионы IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. Тем не менее, мессенджер продолжает работать в Рунете и сегодня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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