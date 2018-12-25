Эксперты: изоляция рунета обойдется бюджету в 134 млрд рублей в год

Экспертный совет при правительстве РФ оценил затраты на создание «суверенного интернета» в 25 млрд рублей единовременно и 134 млрд рублей ежегодно. При этом члены совета указали на то, что цели законопроекта неясны, не конкретизированы угрозы, а также существует опасность наделения Роскомнадзора чрезмерными полномочиями.

Рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ подготовила отзыв о внесении поправок к законам «О связи» и «Об информации», известных как законопроект о «суверенном интернете». В документе говорится, что реализация нормы приведет к существенным тратам бюджетных средств, пишет «Коммерсант». По подсчетам экспертов, единовременные затраты могут достичь 25 млрд рублей, средства потребуются для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работы, на создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и обучение сотрудников.

Кроме того, правительству придется выплачивать компенсации операторам связи в случае перебоев в сети, а такой риск эксперты оценивают как высокий. В совете предложили заложить на эти расходы не менее 10% от объема рынка, или 134 млрд рублей в год.

14 декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой внесли законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета в отрыве от глобальной Сети. В пояснительной записке говорится, что законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения, также создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

В свою очередь члены Экспертного совета считают, что целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным: «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства».

В то же время значительно расширяются полномочия Роскомнадзора, по сути, ведомство получит те же возможности по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета, что и ФСБ, а это частично противоречит действующему законодательству, говорится в отзыве.

Эксперты настаивают на том, что законопроект необходимо доработать, а именно, уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, получить заключение правительства о бюджетных тратах, а также исключить сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».

Участники рынка считают, что «предлагаемые меры избыточны, технически труднореализуемы и несут серьезные риски нарушения пропуска интернет-трафика на территории России, а задачи, декларированные в документе, решаются нынешними возможностями операторов».

В Минкомсвязи придерживаются другого мнения и идею создания «суверенного интернета» поддерживают. «Интернет стал слишком много значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на него внимания. Сейчас очень многое зависит от интернета экономически, социально и политически, и нельзя пустить его развитие на самотек. В противном случае мы можем потерять суверенитет»,– отметили в министерстве.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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