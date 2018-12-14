Закрыто: Россия рискует оказаться под «железным занавесом»

Активное информационное давление Запада с обвинениями в адрес России в дестабилизации международной обстановки будут нарастать в геометрической прогрессии. Как считает директор проекта по азиатской безопасности ПИР – Центра профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, в перспективе это может привести к тому, что российские власти будут вынуждены по примеру Китая закрыть информационное пространство страны от глобальных Сетей.

В комментарии РИА «Новый День» Козюлин отметил, что в настоящее время искусственный интеллект под управлением человека активно используется для мониторинга социальных сетей и поиска потенциальных конфликтов внутри России. Раньше подобные системы использовали биржевые работники для поиска клиентов, сейчас же эту тактику взяли на вооружение разведывательные службы.

Эксперт пояснил, что в атмосфере русофобии, в которую сегодня погрузился Запад, можно ожидать, что искусственный интеллект компьютеров будет запрограммирован на поиск конфликтов с «антироссийским акцентом».

«Социальные сети – гигантский разведывательный источник, который может заместить часть разведывательного сообщества. Они выискивают что-то в серой зоне, где еще не рассматривается конфликт, но где он возможен. Будет больше внимание уделяться русскоязычному контенту и под любой инициативной и проблемой будет попытка найти «руку Кремля» – что ни случись – русские виноваты», – отметил Козюлин.

Он также добавил, что поскольку конфликты будут выискиваться в Интернет-пространстве, Россия в перспективе может столкнуться с необходимостью закрыться от глобальной информационной Сети.

«Мы сливаем всю информацию о себе в американские соцсети. В условиях, когда возникает конфронтация, нам придется пойти китайским путем – закрываться и делать свои программы», – сказал эксперт.

Козюлин пояснил, что прогнозировать, когда именно России придется закрыть свое информационное пространство, сложно. По его словам, то будет зависеть от двух факторов: того, как будет развиваться ситуация на международной арене, и как быстро будет разрабатываться собственное программное обеспечение.

«Пока не вижу, что есть настроение заблокироваться, но чем больше мы будем чувствовать, что мы несем потери и ущерб, тем острее будет вставать этот вопрос», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.12.18

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