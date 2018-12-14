«Железный занавес» уже близко: Рунет готовят к автономной работе

Сегодня в нижнюю палату парламента вынесен законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета в отрыве от глобальной Сети. Поводом для появления документа его авторы называют «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Документ, авторами которого выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой, предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских Интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения, также создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Документ также определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. «Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», – уточнили авторы законопроекта.

При этом планируется создать национальную систему получения информации о доменных именах и (или сетевых адресах), требования к которым должен определить Роскомнадзор.

Согласно документу, порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности Интернета и сети связи общего пользования центром мониторинга и управления определяет правительство РФ. Меры реагирования будут определяться в том числе «в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования».

Ранее в комментарии РИА «Новый День» директор проекта по азиатской безопасности ПИР – Центра профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отмечал, что, рано или поздно, российские власти будут вынуждены по примеру Китая закрыть информационное пространство страны от глобальных Сетей на фоне развития кибертехнологий и нарастающего информационного давления Запада с обвинениями в адрес России в дестабилизации международной обстановки.

Козюлин пояснил, такое решение будет зависеть от двух факторов: того, как будет развиваться ситуация на международной арене, и как быстро будет разрабатываться собственное программное обеспечение, и добавил, что пока не видит настроений заблокироваться. «Но чем больше мы будем чувствовать, что мы несем потери и ущерб, тем острее будет вставать этот вопрос», – отмечал эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.18

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