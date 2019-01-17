В Минкомсвязи одобрили законопроект об изоляции Рунета

У федеральных органов власти нет критических замечаний к законопроекту об автономной работе российского сегмента Интернета в отрыве от глобальной Сети, которые бы помешали принять его депутатами Госдумы в первом чтении. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на заседании думского комитета по информполитике.

По его словам, замечаний к проекту много, но в поступивших отзывах не отмечены такие, которые не позволили бы принять документ в первом чтении.

Иванов при этом отметил, что «сейчас интернет и система связи настолько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на экономические связи, что государство не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы и сам интернет, и другие элементы системы связи оставались без должного управления, без должного контроля».

По мнению замминистра связи, данный вопрос достаточно инновационный, что нужно провести широкое обсуждение проекта закона во втором чтении.

Как сообщал РИА «Новый День», 14 декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой внесли законопроект о «суверенном Рунете». В пояснительной записке говорится, что законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения, также создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Документ среди прочего предусматривает установку на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Такие средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Члены Экспертного совета при правительстве РФ сочли, что целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным: «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства».

В то же время значительно расширяются полномочия Роскомнадзора, по сути, ведомство получит те же возможности по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета, что и ФСБ, а это частично противоречит действующему законодательству, говорится в отзыве.

Эксперты настаивают на том, что законопроект необходимо доработать, а именно, уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, получить заключение правительства о бюджетных тратах, а также исключить сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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