«Автономный» Рунет: медленно и очень дорого

Законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета может привести к подорожанию услуг связи и замедлению скорости работы Сети. Такое мнение высказал руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. При этом, по его оценке, полностью изолировать Россию от внешней Сети не получится.

Козлюк обратил внимание, что даже если на реализацию законопроекта будут выделены большие средства, эффективность самоизоляции не будет стопроцентной. «Если политическая воля будет принята, что мы готовы выделить многие млрд долларов из бюджета РФ, то, конечно, можно на какое-то время эффективно заблокировать самих себя от всемирной сети. Но мне кажется, что такая модель долго не устоит, и все равно у пользователей из России появятся другие возможности проникать во всемирную сеть», – сказал глава «Роскомсвободы» в интервью «Интерфаксу».

Козлюк заявил, что в формате существующей в стране Интернет-инфраструктуры отключиться от внешней сети полностью невозможно. «У нас множество трансграничных переходов Интернет-трафика, сама инфраструктура развивалась максимально открыто и конкурентно. Именно поэтому у нас по факту есть такой хороший, быстрый и достаточно недорогой Интернет, который мы имеем. Один из самых дешевых и быстрых в мире. Но вот те инициативы, которые вложены в законопроект, однозначно и удорожат для россиян интернет, сделает его менее быстрым», – считает Козлюк.

По его мнению, реализация идеи об автономном Интернете может также привести к появлению «теневого рынка» Интернет-трафика. «Будет такая некая переориентация технологий, контрабанда трафика и все такое. То есть эффективно на 100% отгородить самих себя от внешней сети не получится. Но максимально сделать препоны – это все зависит от количества вложенных средств. Поэтому возникает вопрос: насколько это обосновано и оптимально с технологической стороны? Тут заложено много рисков и для развития Интернета в России», – отметил Козлюк.

Он полагает, что можно построить такой аналог китайского «фаервола», но «мы слишком различны по построенной инфраструктуре Интернета с Китаем». «Как только интернет пришел в Китай – он сразу встал под государственный контроль, там мало трансграничных переходов Интернет-трафика», – обратил внимание Козлюк.

Как сообщал «Новый День», 14 декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой внесли законопроект о «суверенном Рунете». В пояснительной записке говорится, что законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения, также создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Документ среди прочего предусматривает установку на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Такие средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Члены Экспертного совета при правительстве РФ сочли, что целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным: «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства». В то же время значительно расширяются полномочия Роскомнадзора, по сути, ведомство получит те же возможности по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета, что и ФСБ, а это частично противоречит действующему законодательству, говорится в отзыве.

Эксперты настаивают на том, что законопроект необходимо доработать, а именно, уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, получить заключение правительства о бюджетных тратах, а также исключить сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».

Между тем, как заявил сегодня замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, у федеральных органов власти нет критических замечаний к законопроекту об автономной работе российского сегмента Интернета в отрыве от глобальной Сети. По его словам, замечаний к проекту много, но в поступивших отзывах не отмечены такие, которые не позволили бы принять документ в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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