В Екатеринбурге пройдет митинг против изоляции Рунета

В Екатеринбурге оппозиция проведет митинг против законопроекта Андрея Клишаса об изоляции Рунета.

Акция протеста начнется в 16:00 23 марта на площади Обороны. Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» представитель партии «Яблоко» Ирина Скачкова, организаторы планировали провести митинг в центре города, на площади Труда. Но когда они подали заявку, им пришел традиционный ответ: в это время на этом месте пройдет другое мероприятие. Помимо «Яблока» участие примут представители партии «Парнас» и движений «Открытая Россия», «Екатеринбург за свободу», «Бессрочка». Ожидается участие двухсот человек. Аналогичная акция 10 марта прошла в Москве, на площади Сахарова, по данным «Белого счетчика», вышли более 15 тысяч человек.

Законопроект Андрея Клишаса о суверенном Рунете предполагает создание инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от Глобальной сети. Автор инициативы говорил, что на реализацию закона об автономной работе российского сегмента интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

20-летние молодчики получили 7,5 лет на троих за нападение на случайного прохожего. / В колонию строгого режима осужденному отправили телефон в тюбике с мазью (ВИДЕО). / В 2018 году от острых химических отравлений умерли 656 свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»