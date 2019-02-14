В Екатеринбург приехал автор законопроекта об изоляции Рунета Клишас

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов законопроекта о наказании за оскорбление государства и государственных символов в интернете и распространение фейковых новостей, а также законопроекта об изоляции Рунета Андрей Клишас приехал в Екатеринбург в четверг. По информации «Нового Дня», представитель верхней палаты парламента посетил «Ковалевские чтения-2019»

14 и 15 февраля в Екатеринбурге в «Ельцин-центре» проходит XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти М.И. Ковалева «Ошибка: право или ответственность?».

Напомним, думское большинство приняло в первом чтении инициативу сенатора Андрея Клишаса об изоляции Рунета. Сам член Совета Федерации на обсуждение собственной резонансной идеи в Госдуму не пришел. Ранее он говорил о том, что на реализацию закона об автономной работе российского сегмента интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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