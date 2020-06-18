Роскомнадзор разблокирует Telegram – решение согласовано с Генпрокуратурой

Роскомнадзор принял решение о разблокировке мессенджера Telegram.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм», – говорится в сообщении ведомства. Регулятор при этом отметил, что позитивно оценивает высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Напомним, 4 июня Дуров написал в своем телеграм-канале, что с момента блокировки Telegram в России сервис усовершенствовал методы обнаружения и удаления экстремисткой пропаганды. «Мы проделали большой путь по преодолению этих угроз», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», в апреле депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, отменяющий ограничения на использование Telegram в России. Как отметил Ионин, исполнительные органы государственной власти активно используют этот сервис для оперативного информирования населения по ситуации с коронавирусом. «Де-факто мессенджер уже не воспринимается как нечто запрещенное в России», – указал парламентарий.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года после того, как суд удовлетворил соответствующий иск регулятора за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. По данным ведомства, были заблокированы миллионы IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. Несмотря на это, мессенджер продолжает работать в Рунете.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.20

В Екатеринбург прибудут вывозные рейсы из Хошимина, Ташкента и Душанбе. / «Наглые лицемеры!» Мэрия Москвы запретила митинг против конституционной реформы. / В Екатеринбурге УИК полным составом отказался участвовать в голосовании по Конституции (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»