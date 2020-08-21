Политологи: выборы 2021 года серьезно перетряхнут депутатский корпус

До дня выборов в Госдуму и заксобрание Свердловской области еще больше года, но электоральный процесс уже начался – пока в скрытой форме. Парламентские партии пересматривают списки действующих депутатов, оценивая, кто может рассчитывать на переизбрание, а кого, возможно, стоит заменить.

Критериев для включения в партийные списки будет несколько – это и лояльность партии, и эффективность, и избираемость, а в некоторых случаях – и финансовая состоятельность. Как рассказал «Новому Дню» уральский политолог, пожелавший остаться неизвестным, не секрет, что иногда в региональные списки на проходные места попадают люди из других регионов, просто потому, что они очень нужны партии – например, в качестве спонсоров. Важен финансовый критерий и для одномандатников, но по другой причине – они обычно оплачивают свои кампании сами. Тем не менее, по версии эксперта, наверняка захочет пойти на второй срок Лев Ковпак, который в этой парламентской сессии не написал ни одного законопроекта.

Впрочем, отметил наш собеседник, в последние годы привлекательность депутатских мандатов для крупных бизнесменов серьезно упала. Тот же владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, которому было бы легко заручиться поддержкой властей, вряд ли изъявит желание пойти на выборы. «Выборы – дело очень затратное, а эффект зачастую оказывается ниже, чем представлял себе бизнесмен, решивший стать депутатом Госдумы. Разве что ему нужна депутатская неприкосновенность», – отметил политолог.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин считает, что на данном этапе определенную картину можно получить, если посмотреть на активность действующих депутатов – как в самой Госдуме, так и в соцсетях, и СМИ. Такие рейтинги политологами составляются регулярно.

Например, в рейтинге на портале «Депутат. Клуб» в топ-100 самых «полезных» депутатов вошли пять свердловчан: Павел Крашенинников, Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских, Дмитрий Ионин, Максим Иванов. Среди аутсайдеров – тагильчанин Алексей Балыбердин (депутат от движения «В защиту человека труда»), коммунист Николай Езерский и два биатлониста – Сергей Чепиков и Антон Шипулин.

Отметим, этот рейтинг отчасти совпадает с рейтингом наиболее активных депутатов-законотворцев, составленным редакцией «Нового Дня». Первые два места в нем заняли Дмитрий Ионин и Павел Крашенинников. На третьем оказался коммунист Николай Езерский. Но у него может возникнуть другая проблема: год назад Геннадий Зюганов планировал ограничить работу в думе для депутатов-списочников двумя сроками, а у него за плечами – уже четыре.

Впрочем, отмечают эксперты, пока делать какие-то прогнозы по персоналиям – дело неблагодарное, так как слишком многое еще может измениться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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