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Понедельник, 21 октября 2019, 09:34 мск

Новости Екатеринбург

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Зюганов запретит старейшему уральскому депутату Госдумы снова идти на выборы

Николай Езерский

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на прошедшем в эти выходные пленуме ЦК партии предложил ограничить срок работы депутатов Госдумы от КПРФ, избирающихся по партийным спискам, только двумя сроками.

«Назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ – ротации кадров при соблюдении принципа преемственности», – цитирует Зюганова газета «Коммерсантъ».

При этом депутаты, которых выбирают по одномандатным округам, числом сроков ограничены не будут. «Если человек «пашет», заслуживает авторитет и доверие избирателей, если его везде знают, если люди голосуют за него, – считает Зюганов, – то он достоин места в Госдуме».

Отметим, что сейчас Свердловскую область в Госдуме представляет только один коммунист – 63-летний Николай Езерский, который всегда избирался как раз по партийным спискам. Таким способом он стал депутатом Госдумы в 2003, 2007, 2011 и 2017 годах – его стаж в Госдуме составляет 16 лет. В последний раз он шел от Первоуральской территориальной группы. В Первоуральском одномандатном округе первое место занял единоросс Зелимхан Муцоев.

Москва, Екатеринбург, Первоуральск, служба информации

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