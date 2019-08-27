Депутат ГД, осудивший тагильских врачей, объяснил, почему назвал массовое увольнение саботажем

Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин, чей утренний пост в фейсбуке и инстаграме, посвященный массовому увольнению хирургов в Нижнем Тагиле, наделал много шума, объяснил «Новому Дню», почему он обвинил врачей в саботаже, как, по его мнению, должны были действовать медики, а также каким образом сам парламентарий собирается помогать сотрудникам сферы здравоохранения.

– Были ли вы в курсе ситуации со здравоохранением в Нижнем Тагиле раньше или узнали о ней из публикаций в СМИ?

– Я был в курсе. Может, не на 100%, но знал, что есть большие недопонимания между руководителем хирургического отделения и главврачом Демидовской больницы, с которой началась волна увольнений. Я знаю главврачей Демидовской больницы и ЦГБ №1 на Вагонке, это профессионалы своего дела. То, что у коллектива есть к ним вопросы… Думал, что сами разберутся. К сожалению, ситуация сложилась такая, что они решили уволиться. Называют ряд причин – маленькие зарплаты, большая загруженность, устаревшее оборудование и условия труда. Мы прекрасно понимаем, что произошло перераспределение пациентов на другие больницы. И в своем посте я именно это и хотел сказать, в первую очередь, я хотел бы обратить внимание на людей, которым нужна была срочная хирургическая помощь. Те, кто пишут комментарии к моим постам, видят, что я не поддержал решение хирургов уволиться, – ну, извините меня, а если б на больничной койке лежали либо вы или ваш родственник? Что бы вы тогда говорили?

– Вы написали, что не согласны с методом. Как, по-вашему, должны были поступить хирурги?

– Безусловно, я понимаю, что ситуация назрела не в одночасье, мы понимаем, что в здравоохранении есть много вопросов, но есть механизмы решения, есть профсоюз. Я ни в коем случае не хотел бы осуждать врачей – я не медик, не имею медицинского образования, не могу знать тонкостей медицинской работы. Тем не менее, с точки зрения менеджмента, когда пришлось главврачам перераспределять пациентов, которые как поступали, так и поступают, оно пошло как снежный ком. Нагрузка на хирургов первой и четвертой больниц возросла. Честь и хвала тем людям, которые отработали те моменты, которые были необходимы. И никто из тагильчан, как заверяют в минздраве, не остался без помощи. Те врачи, которые страховали, тоже не железные, и поэтому начали писать заявления. Хотелось бы подчеркнуть, что я поблагодарил тех людей, которые, несмотря ни на что, остались на рабочем посту и спасли не одну жизнь.

– Вы написали, что готовы помочь врачам в рамках своих полномочий – что вы имели в виду? Какую конкретно помощь вы можете им оказать?

– Как депутат Госдумы РФ я могу выходить с определенными законодательными инициативами. Это первое. Второе – с помощью запросов, общения с Министерством здравоохранения Свердловской области, даже с Минздравом РФ, мы можем обращать внимание на очень острые ситуации. Здесь, конечно, может, и моя недоработка, что не до конца погрузился в проблематику, которая сейчас вылилась в такое скандальное событие – на всю страну мы прозвучали, Нижний Тагил и наши больницы. Но я уверен, что комиссия, которая работает сейчас и которую возглавляет министр здравоохранения, найдет первопричины увольнения хирургов из Демидовской больницы. Уверен, что хирурги, с которыми проводит министр беседы, будут удовлетворены предложениями, которые им будут поступать, и они останутся на рабочих местах и будут продолжать спасать тагильчан. Хотел бы за это их еще раз поблагодарить.

– Вы в своем посте врачей обвинили в саботаже, не хотите с ними объясниться?

– Слово «саботаж» у меня возникло, потому что мы все понимаем, что найти в одночасье замену узким специалистам, в том числе и хирургам, – зачастую невыполнимая задача для главврачей. Поэтому когда наши медики принимали решения и заявили об общем увольнении, они прекрасно понимали, что найти им замену будет очень и очень сложно. Поэтому да, я написал о риске для здоровья тагильчан, и они это прекрасно понимали. Поэтому я не смог их поддержать в этом и назвал это саботажем. Хотя, безусловно, еще раз повторюсь, готов оказывать всяческое содействие в их борьбе за хорошие условия труда, достойную зарплату и поддержать тех, кто остался работать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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