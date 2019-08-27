российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 августа 2019, 15:58 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Депутат ГД, осудивший тагильских врачей, объяснил, почему назвал массовое увольнение саботажем

Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин, чей утренний пост в фейсбуке и инстаграме, посвященный массовому увольнению хирургов в Нижнем Тагиле, наделал много шума, объяснил «Новому Дню», почему он обвинил врачей в саботаже, как, по его мнению, должны были действовать медики, а также каким образом сам парламентарий собирается помогать сотрудникам сферы здравоохранения.

– Были ли вы в курсе ситуации со здравоохранением в Нижнем Тагиле раньше или узнали о ней из публикаций в СМИ?

– Я был в курсе. Может, не на 100%, но знал, что есть большие недопонимания между руководителем хирургического отделения и главврачом Демидовской больницы, с которой началась волна увольнений. Я знаю главврачей Демидовской больницы и ЦГБ №1 на Вагонке, это профессионалы своего дела. То, что у коллектива есть к ним вопросы… Думал, что сами разберутся. К сожалению, ситуация сложилась такая, что они решили уволиться. Называют ряд причин – маленькие зарплаты, большая загруженность, устаревшее оборудование и условия труда. Мы прекрасно понимаем, что произошло перераспределение пациентов на другие больницы. И в своем посте я именно это и хотел сказать, в первую очередь, я хотел бы обратить внимание на людей, которым нужна была срочная хирургическая помощь. Те, кто пишут комментарии к моим постам, видят, что я не поддержал решение хирургов уволиться, – ну, извините меня, а если б на больничной койке лежали либо вы или ваш родственник? Что бы вы тогда говорили?

– Вы написали, что не согласны с методом. Как, по-вашему, должны были поступить хирурги?

– Безусловно, я понимаю, что ситуация назрела не в одночасье, мы понимаем, что в здравоохранении есть много вопросов, но есть механизмы решения, есть профсоюз. Я ни в коем случае не хотел бы осуждать врачей – я не медик, не имею медицинского образования, не могу знать тонкостей медицинской работы. Тем не менее, с точки зрения менеджмента, когда пришлось главврачам перераспределять пациентов, которые как поступали, так и поступают, оно пошло как снежный ком. Нагрузка на хирургов первой и четвертой больниц возросла. Честь и хвала тем людям, которые отработали те моменты, которые были необходимы. И никто из тагильчан, как заверяют в минздраве, не остался без помощи. Те врачи, которые страховали, тоже не железные, и поэтому начали писать заявления. Хотелось бы подчеркнуть, что я поблагодарил тех людей, которые, несмотря ни на что, остались на рабочем посту и спасли не одну жизнь.

– Вы написали, что готовы помочь врачам в рамках своих полномочий – что вы имели в виду? Какую конкретно помощь вы можете им оказать?

– Как депутат Госдумы РФ я могу выходить с определенными законодательными инициативами. Это первое. Второе – с помощью запросов, общения с Министерством здравоохранения Свердловской области, даже с Минздравом РФ, мы можем обращать внимание на очень острые ситуации. Здесь, конечно, может, и моя недоработка, что не до конца погрузился в проблематику, которая сейчас вылилась в такое скандальное событие – на всю страну мы прозвучали, Нижний Тагил и наши больницы. Но я уверен, что комиссия, которая работает сейчас и которую возглавляет министр здравоохранения, найдет первопричины увольнения хирургов из Демидовской больницы. Уверен, что хирурги, с которыми проводит министр беседы, будут удовлетворены предложениями, которые им будут поступать, и они останутся на рабочих местах и будут продолжать спасать тагильчан. Хотел бы за это их еще раз поблагодарить.

– Вы в своем посте врачей обвинили в саботаже, не хотите с ними объясниться?

– Слово «саботаж» у меня возникло, потому что мы все понимаем, что найти в одночасье замену узким специалистам, в том числе и хирургам, – зачастую невыполнимая задача для главврачей. Поэтому когда наши медики принимали решения и заявили об общем увольнении, они прекрасно понимали, что найти им замену будет очень и очень сложно. Поэтому да, я написал о риске для здоровья тагильчан, и они это прекрасно понимали. Поэтому я не смог их поддержать в этом и назвал это саботажем. Хотя, безусловно, еще раз повторюсь, готов оказывать всяческое содействие в их борьбе за хорошие условия труда, достойную зарплату и поддержать тех, кто остался работать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

Минпросвещения РФ: «Учителя не должны писать отчеты о деревьях и сбитых сосульках». / Представитель Рособрнадзора: «Предлагаю поощрять учителей, которые ставят двойки». / «Автомобилист» начал продажу билетов на первые «домашки» сезона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Бунт врачей

Медики из Качканара записали обращение к Путину из-за оптимизации. Главврач тут же отменил приказ (ВИДЕО)

Свердловчане раскритиковали состояние областной медицины в инстаграме губернатора Куйвашева

Депутат Госдумы осудил врачей, массово уволившихся из больниц Нижнего Тагила

Глава свердловского минздрава Цветков уехал в Нижний Тагил

После заявления Кремля о ситуации в Нижнем Тагиле глава свердловского минздрава вызван из отпуска

«Пузырь президентских майских указов лопнул», – политолог о причинах увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Прокуратура инициировала проверку после массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Кремль в курсе увольнений врачей на Урале и ждет реакции региональной власти

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Интервью, Урал, Здоровье, Интервью, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Бунт врачей,