Бывший депутат Государственной думы собрался в городскую

Бывший депутат Госдумы по Нижнетагильскому одномандатному округу Алексей Балыбердин поставил перед собой новую задачу: стать депутатом думы Нижнего Тагила.

Его имя появилось в списке участников предварительного голосования «Единой России» по одномандатному округу № 1. Балыбердину 43 года, он директор по персоналу Уралвагонзавода. Депутатом Госдумы он был с 2016 по 2021 год. В 2019 году он попал в повестку дня, осудив врачей, которые массово уволились из больниц Нижнего Тагила.

«Я не могу поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы. Считаю, что уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем», – заявил тогда депутат.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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