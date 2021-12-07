«Государство создает революционную ситуацию». Свердловские депутаты выслушали антипрививочников, но законопроект о QR-кодах одобрили

Свердловские депутаты большинством голосов одобрили федеральный законопроект об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах. Против документа выступила только фракция КПРФ. В дискуссии также участвовали представители общественных движений «Роднадзор» и «Иммунный ответ», которых, в отличие от журналистов, пропустили в здание парламента. Активисты сравнили предлагаемые ограничительные меры с фашизмом. В ответ им припомнили советские методы борьбы с эпидемиями.

Как уже писал «Новый День», резонансный законопроект был одобрен профильным комитетом заксо и на общественных слушаниях в общественной палате Свердловской области. По итогам обсуждения фракции «Единой России», «Справедливой России – за правду» и ЛДПР подготовили несколько предложений к документу.

Среди них:

– предусмотреть возможность получения QR-кода переболевшим гражданам, которые не обращались за медпомощью, но имеют высокий уровень антител;

– предусмотреть возможность получения QR-кода гражданами, привитыми признанными в РФ иностранными вакцинами;

– разрешить использовать справку вместо QR-кода для тех, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» (чтобы не допустить очередей в офисах МФЦ);

– установить порядок определения срока действия QR-кода;

– установить перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что в ноябре зафиксировано снижение заболеваемости Covid-19, что подтверждает эффективность QR-режима в регионе. По его словам, порядка 60% заболевших отмечают, что могли заразиться в местах массового скопления людей. Врач также напомнил, что вакцинация сокращает риски заражения в 13,5 раза, а привитые переносят болезнь гораздо легче.

Впрочем, среди депутатов нашлись те, кто не доверяет официальной статистике. Николай Коробейников сообщил, что поставил прививку 29 ноября. «Наука говорит, что я теперь носитель вируса. Но прошло две недели, и никто в моей семье не заболел. У меня вопрос: какую дрянь мне вкололи? У нас в Невьянске несколько человек умерли после прививки. Почему людей не страхуют?» – спросил 73-летний коммунист.

Козловских ответил, что заразиться от вакцины невозможно, так как в препаратах не используется живой вирус. По данным свердловского минздрава, в регионе на данный момент официально зарегистрировано только пять случаев осложнений после вакцинации от ковида.

Лидер КПРФ Александр Ивачев заявил, что партия получила более 35 тысяч подписей противников QR-кодов. «Причина не в том, что люди боятся вакцинации или электронного рабства. Закон насквозь лживый. Общество предлагается разделить на две половины – у одних есть жесточайшие ограничения, у других нет. На всех, кто против законопроекта, навешают ярлык «антиваксер». На самом деле так пытаются скрыть истинную цель документа – принудительную вакцинацию путем лишения граждан конституционных прав. Государство должно убеждать людей, а не загонять их в электронное стойло», – выступил депутат.

Приглашенные общественники были намного жестче в оценках. «Это сегрегация народа. Нас на нашей земле объявляют людьми второго сорта. Нынешняя политика РФ похожа на политику Германии в 30-х годах. Использовать такую практику в стране, победившей фашизм, недопустимо. Государство создает революционную ситуацию, реальную угрозу национальной безопасности!» – заявила представительница «Роднадзора» Ольга Дмитриева.

«QR-код – это мера расчеловечивания. Наши бабушки и дедушки страдали в концлагерях, где им присваивали номер. Мы, родители, против медицинских опытов без согласия, особенно над нашими детьми. Вакцина не исследована должным образом, и неизвестны длительные последствия от ее применения», – поддержала тон Ольга Прожерина, выступавшая от имени движения «Иммунный ответ». Общественники заявили, что QR-режим может затянуться и в будущем стать инструментом разделения людей по политическим убеждениям.

«Я вот сижу, и мне плакать хочется. Мы забыли, как нас в детстве вылавливали и ставили прививки? С уважением отношусь к КПРФ, но вспомните, как в СССР поступили, когда был завозной случай оспы из Индии в 1960-м? Десять миллионов человек привили за месяц! Всю Москву закрыли перед Новым годом. Коммунисты тогда были у власти. А что сейчас делает «Единая Россия», отлавливает? Нет. Уговаривают второй год подряд», – эмоционально отреагировал на выпады коллег Владимир Радаев.

Вячеслав Вегнер ввернул еще один контраргумент: «Вот тут говорилось о фашизме. А я приведу заявление одного из лидеров Третьего Рейха Мартина Бормана. Он писал, что на восточных территориях ни в коем случае нельзя ставить прививки русским. Так что получается, нынешние противники прививок – последователи этого немецкого деятеля? Да, законопроект мотивирует ставить прививку. И в Свердловской области привились уже более 2 миллионов человек».

В решающем голосовании законопроект о QR-кодах поддержали 38 свердловских депутатов. Против выступили восемь членов фракции КПРФ. Положительное заключение будет направлено в Госдуму. Стоит отметить, что в федеральном парламенте еще не назначена дата рассмотрения документа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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