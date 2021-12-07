Заксо устроило сегрегацию СМИ на заседании по вопросу о QR-кодах (ФОТО)

Журналистов РИА «Новый День» и еще нескольких СМИ не пустили сегодня на заседание областного заксобрания, где депутаты должны дать заключение на проект федерального закона о QR-кодах. При этом представители двух изданий все-таки прошли внутрь.

Отметим, что официальной аккредитации на сегодняшнее заседание объявлено не было. Пресс-секретарь заксо Алексей Сидорский ранее сообщил «Новому Дню», что попасть в здание заксо пока невозможно, но заседание будет транслироваться онлайн. Сегодня выяснилось, что аккредитоваться было можно, но какими-то окольными путями и, видимо, только избранным СМИ. В пресс-службе не смогли объяснить, почему одни корреспонденты смогли пройти в здание, а другие нет, но в следующий раз обещали пустить всех.

Напомним, сегодня к депутатам повели нескольких общественников – противников закона о QR-кодах. Ранее некоторые из них заявляли «Новому Дню», что выступают именно против сегрегации – то есть деления людей на «достойных» и «недостойных».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Евгения Вирачева

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