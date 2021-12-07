российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 декабря 2021, 13:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Заксо устроило сегрегацию СМИ на заседании по вопросу о QR-кодах (ФОТО)

Журналистов РИА «Новый День» и еще нескольких СМИ не пустили сегодня на заседание областного заксобрания, где депутаты должны дать заключение на проект федерального закона о QR-кодах. При этом представители двух изданий все-таки прошли внутрь.

Отметим, что официальной аккредитации на сегодняшнее заседание объявлено не было. Пресс-секретарь заксо Алексей Сидорский ранее сообщил «Новому Дню», что попасть в здание заксо пока невозможно, но заседание будет транслироваться онлайн. Сегодня выяснилось, что аккредитоваться было можно, но какими-то окольными путями и, видимо, только избранным СМИ. В пресс-службе не смогли объяснить, почему одни корреспонденты смогли пройти в здание, а другие нет, но в следующий раз обещали пустить всех.

Напомним, сегодня к депутатам повели нескольких общественников – противников закона о QR-кодах. Ранее некоторые из них заявляли «Новому Дню», что выступают именно против сегрегации – то есть деления людей на «достойных» и «недостойных».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

Верховный суд Татарстана решил не отменять QR-коды – иск жителей республики отклонен / Фракция КПРФ в Госдуме настаивает на проверке QR-кодов на соответствие Конституции РФ / МОБ отправил QR-протест на окраину Екатеринбурга / Законопроект о QR-кодах рассмотрят в 14:00 с участием общественников (ДОКУМЕНТ) / Эксперт: Определить необходимость введения обязательных QR-кодов должны специалисты / Чиновники из минкультуры будут составлять протоколы за нарушение антиковидного режима / Принимали, отклоняли, правили, передумывали – как региональные парламенты работали с законопроектом о QR-кодах / Общественники из Нижнего Тагила передали в заксо подписи против введения QR-кодов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж, QR-код,