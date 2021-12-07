Спикер заксо отреагировала на претензии уральских СМИ о препятствовании работе журналистов

Сообщение РИА «Новый День» о допуске в заксо одних СМИ и недопуске других, а также открытое обращение главных редакторов свердловских СМИ вызвало ответную реакцию в заксобрании.

В завершение сегодняшнего заседания спикер Людмила Бабушкина вызвала на трибуну руководителя пресс-службы Алексея Сидорского. Она заявила, что накануне спрашивала его, какие СМИ подали письменную заявку, чтобы присутствовать на сегодняшнем заседании, и попросила назвать их. Алексей Сидорский назвал ОТВ, «Вести-Урал» и агентство «Ура.ру», и сообщил, что других письменных заявок не было. После чего Людмила Бабушкина поручила ему подготовить опровержение на статью «Нового Дня».

Отметим, что на протяжении многих лет система аккредитации в заксобрании оставалась неизменной: за несколько дней до заседания на сайте публиковался анонс, в котором сообщалось, что желающие присутствовать на заседании СМИ должны подать письменную заявку на аккредитацию. С началом коронавирусных ограничений в марте 2020 года ситуация изменилась. Журналистам больше не предлагали оформить аккредитацию – можно было только посмотреть заседание онлайн. При этом заседания профильных комитетов и комиссий даже не транслировались. На протяжении 2020 и 2021 годов корреспонденты РИА «Новый День» неоднократно спрашивали в пресс-службе, можно ли попасть на заседания лично, но получали отказ, в связи с чем и не направляли письменных заявок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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