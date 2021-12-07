Уральские главреды требуют от спикера заксобрания перестать мешать работе журналистов

Уральские журналисты написали открытое письмо председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной. Уже полтора года – с начала пандемии коронавируса – представители прессы не могут нормально освещать деятельность областных законотворцев, потому что аппарат ЗССО принял решение ограничить допуск людей в здание заксобрания. И если мера была актуальна полтора года или даже полгода назад, то сейчас, когда множество учреждений открыли двери для привитых или переболевших коронавирусом, недопуск СМИ на заседания областного парламента кажется излишним.

Так, сегодня в заксобрании обсуждают вопрос о необходимости введения QR-кодов, и на заседание были допущены представители движений, выступающих против этой меры, – а журналистов внутрь не пустили.

Под обращением подписались главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева, главный редактор портала E1.ru Оксана Маклакова, шеф-редактор портала 66.ru Дмитрий Шлыков, шеф-редактор Европейско-Азиатских новостей Александр Кириллов, генеральный директор «УралИнформБюро» Вадим Дынин, главный редактор «УралПолит.ру» Ирина Гордеева, редактор отдела «Политика» JustMedia Евгений Катыхин, и другие представители СМИ. Ниже публикуем полный текст обращения.

Открытое письмо представителей СМИ

Уважаемая Людмила Валентиновна!

В 2020 году из-за пандемии коронавируса аппарат Законодательного собрания Свердловской области принял решение ограничить допуск людей на заседания профильных комиссий и ЗССО.

Однако ситуация меняется, прошло полтора года, в России были изобретены и зарегистрированы вакцины, защищающие от Covid-19, и многие учреждения приняли решение допускать привитых или переболевших граждан, которые могут подтвердить свой статус QR-кодом.

Многие сотрудники средств массовой информации Свердловской области привились, но допуск на заседания комиссий ЗССО и заседания Законодательного собрания Свердловской области для представителей СМИ по-прежнему ограничен. Трансляции не могут обеспечить полноценной журналистской работы в стенах законодательного собрания.

Мы считаем некорректной ситуацию, когда журналисты вынуждены переписывать выступления депутатов ЗССО и приглашенных экспертов с трансляций. Просим Вас принять меры и допустить на заседания профильных комиссий и заседания Законодательного собрания Свердловской области представителей средств массовой информации. Это обеспечит адекватное взаимодействие СМИ с органами законодательной власти региона ради соблюдения прав граждан на информацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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