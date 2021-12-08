От журналистов требуют извиниться перед спикером думы – за то, что СМИ попросили пускать их на заседания

В Законодательном собрании Свердловской области отреагировали на коллективное обращение главных редакторов уральских СМИ к спикеру областной думы Людмиле Бабушкиной. Там потребовали удалить письмо с сайта «Нового Дня», а также принести извинения председателю.

Журналисты, напомним, просили открыть доступ для прессы на заседания заксобрания, чего не было уже полтора года. В самом заксо ссылаются на санитарно-эпидемиологические требования, которые запрещают допуск «посторонних», однако вчера в зал заседаний были допущены представители сразу нескольких движений, выступающих против QR-кодов и вакцин от коронавируса. Тогда как журналистов «Нового Дня», E1.ru, 66.ru, «Европейско-Азиатских новостей», «УралИнформбюро», Justmedia, «УралПолит.ру» и других СМИ не пустили в здание, хотя у них были и журналистские удостоверения, и QR-коды, и паспорта.

Сегодня подписанты открытого обращения, в том числе и редакция РИА «Новый День», получили письмо от руководителя пресс-службы заксобрания Алексея Сидорского. Как следует из текста письма, аккредитация СМИ все же проводится. «Для российских журналистов по предварительной заявке проводится разовая аккредитация на мероприятия Законодательного Собрания. Журналисты проходят в здание Законодательного Собрания по аккредитационному списку с обязательным предъявлением QR-кода. Заявки СМИ на работу в ходе мероприятий, проводимых в Законодательном Собрании Свердловской области, принимаются пресс-службой не позднее, чем за сутки до проведения мероприятия. Заявка подается в письменной форме, присылается от электронной почте либо с помощью факсимильной связи», – говорится в письме за подписью Сидорского.

При этом никаких сообщений о том, что представителям СМИ спустя полтора года после изменения порядка все-таки можно присутствовать на заседаниях в заксо, не было, что и вызвало недоумение журналистского сообщества. «Новый День» попытался выяснить в пресс-службе ЗССО, как именно пресса должна была догадаться, что на вчерашнее заседание можно попасть. Например, корреспонденты агентства пытались аккредитоваться на второе заседание заксобрания 17 ноября 2021 года – однако накануне, 16 ноября, в пресс-службе ЗССО журналистам заявили, что аккредитация не проводится, допуск журналистов невозможен, нужно смотреть трансляцию. Агентство пыталось выяснить, что поменялось за три недели и как об этом должны были узнать представители уральских СМИ (аудиозапись имеется в распоряжении редакции).

Пресс-служба ЗССО: Такой возможности не было [аккредитовать журналистов на второе заседание ЗССО], я же постоянно руку на пульсе держу и ваши интересы отстаиваю. Как только будет возможность присутствия журналистов, в том числе и вашего издания, я тут же такую возможность предоставлю.

«Новый День»: А что же было тогда вчера? Почему вы тогда не предоставили такую возможность?

Пресс-служба ЗССО: От телеканала ОТВ, от телеканала «Вести», от «Ура.ру» поступили письменные заявки на имя председателя Законодательного собрания Свердловской области…

«Новый День»: А от всех остальных СМИ [которые подписали письмо] заявок не было, потому что вы придумали какой-то новый порядок аккредитации.

Пресс-служба ЗССО: Этот порядок у нас опубликован на сайте, он не менялся уже лет пять, поменялись только санитарные правила. Мы тоже зависим от этих правил.

«Новый День»: Что-то я не припомню, чтобы мы когда-то аккредитовывались, отправляя заявки на имя председателя заксобрания.

Пресс-служба ЗССО: Ну не на ее имя, на мое имя.

«Новый День»: Но вы только что сказали, что надо на ее имя.

Пресс-служба ЗССО: Нет, а мы уже рассматриваем возможность, понимаете? Возможность! Если есть возможность пригласить журналистов – мы приглашаем. Посмотрите наш сайт, правила аккредитации, они не менялись никогда.

«Новый День»: Почему же так вышло, что наш корреспондент ваш спрашивал, как можно попасть на заседание заксобрания, а вы сказали, что никак?

Пресс-служба ЗССО: Потому что не было возможности, санитарные требования такие.

«Новый День»: А что изменилось [за три недели между вторым и третьим заседаниями]?

Пресс-служба: Были рассмотрены заявки и приняты решения.

«Новый День»: Как мы должны догадаться, что есть возможность аккредитоваться на это заседание, а на следующее – нельзя? Угадывать?

Пресс-служба ЗССО: Ну так пишите, что хотите участвовать, а я отвечу лично – есть возможность или нет.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/744231.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/744215.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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