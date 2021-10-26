В Свердловской области уже 653 новых случаев Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области по-прежнему растет. За сутки в регионе выявлено 653 новых случая Covid-19, из них 228 – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии на Среднем Урале официально зарегистрировано 153 890 заболевших коронавирусом.

По данным оперштаба, 986 больных находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 477 тяжелых пациентов. В состоянии средней тяжести госпитализированы 9 205 человек. За сутки зарегистрировано 30 летальных исходов. Всего от Covid-19 в Свердловской области умерли 7 318 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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