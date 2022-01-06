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Четверг, 6 января 2022, 14:40 мск

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«Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене рейсов в Казахстан, которые были запланированы на 7 января. Решение принято из-за введения режима ЧС в соседнем государстве.

Как сообщили в пресс-службе УА, отменяются рейс U6 2453/2454 из подмосковного аэропорта Жуковский в Нур-Султан и рейс U6 2893/2894 из Екатеринбурга в Алматы. «Решение по выполнению последующих рейсов будет приниматься по мере развития ситуации», – говорится в сообщении.

В Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. Поводом стал резкий рост цен на газовое топливо для автомобилей. Митингующие громят административные здания, в стране не функционируют банки, отключен интернет, транспорт работает с перебоями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Казахстан

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