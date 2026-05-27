В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2

В Казахстана разбился легкий самолет Ан-2. В результате один пилот погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

Авиакатастрофа произошла в районе села Железинка в Павлодарской области. Предположительно, воздушное судно задело линии электропередачи.

«На борту находились два члена экипажа. В результате происшествия один пилот погиб. Второй пилот извлечен сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям, находится в сознании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет выполнял авиационно-химические работы. Обстоятельства крушения устанавливаются.

Астана, Зоя Осколкова

