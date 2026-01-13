Танкер для перевозки казахстанской нефти атакован беспилотником около объекта КТК

Танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника около объекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании «Казмунайгаз».

В «Казмунайгазе» уточнили, что пострадавших среди экипажа нет. «По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба», – пояснили в компании.

Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума была запланирована на 18 января.

