российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 января 2026, 18:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Танкер для перевозки казахстанской нефти атакован беспилотником около объекта КТК

Танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника около объекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании «Казмунайгаз».

В «Казмунайгазе» уточнили, что пострадавших среди экипажа нет. «По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба», – пояснили в компании.

Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума была запланирована на 18 января.

Астана, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Казахстан

Казахстан заявил протест Киеву из-за атаки на Каспийский трубопроводный консорциум / В Казахстане в пожаре погибли трое взрослых и девять детей / Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве / Российским детям с 2026 года понадобится загранпаспорт для выезда в ряд стран / Президент Казахстана заявил о высоком риске ядерного Армагеддона / В Казахстане задержали водителя самосвала, дважды сбившего людей в Новосибирске / В Казахстане пропал с радаров военный вертолет / В Казахстане несколько человек заразились сибирской язвой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Казахстан,