российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 июля 2025, 16:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Казахстане пропал с радаров военный вертолет

В Казахстане перестал выходить на связь военный вертолет. Проводится поисково-спасательная операция.

Вертолет EC-145 пропал с радаров в Алматинской области неподалеку от Отара. Воздушное судно совершало плановый перелет из Лугового.

«По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям», – сообщает минобороны страны.

В поисках задействованы более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники по линии МЧС, передает «Sputnik».

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Казахстан

В Казахстане несколько человек заразились сибирской язвой / При взрыве на предприятии в Казахстане пострадали девять человек / Казахстан выбрал «Росатом» для строительства первой АЭС в стране / Шесть человек погибли в аварии с автобусом у границы Казахстана и России / На космодроме «Байконур» задержали двух иностранцев / В Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в аварию / Президент Казахстана подтвердил визит в Москву на 9 мая / В Казахстане снизилось число банковских карт из-за ограничений для иностранцев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан,