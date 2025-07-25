В Казахстане пропал с радаров военный вертолет

В Казахстане перестал выходить на связь военный вертолет. Проводится поисково-спасательная операция.

Вертолет EC-145 пропал с радаров в Алматинской области неподалеку от Отара. Воздушное судно совершало плановый перелет из Лугового.

«По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям», – сообщает минобороны страны.

В поисках задействованы более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники по линии МЧС, передает «Sputnik».

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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