В Казахстане пропал с радаров военный вертолет

В Казахстане перестал выходить на связь военный вертолет. Проводится поисково-спасательная операция.
Вертолет EC-145 пропал с радаров в Алматинской области неподалеку от Отара. Воздушное судно совершало плановый перелет из Лугового.
«По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям», – сообщает минобороны страны.
В поисках задействованы более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники по линии МЧС, передает «Sputnik».
Астана, Зоя Осколкова
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