Подпишись на каналы
Среда, 17 сентября 2025, 10:35 мск

Президент Казахстана заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архив, фото: пресс-служба Кремля

В мире растет риск возникновения ядерного конфликта, вместо налаживания диалога и повышения доверия страны идут по пути повышения конфронтации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение», – сказал глава государства на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане.

Токаев отметил роль дипломатии и диалога в такой ситуации, а также необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене.

Президент также добавил, что надеется на религиозных лидеров и их усилия по прекращению «скатывания мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности».

Астана, Зоя Осколкова

