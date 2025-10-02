Российским детям с 2026 года понадобится загранпаспорт для выезда в ряд стран

В России 20 января 2026 года вступают в силу новые правила пересечения границы для детей до 14 лет. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

«С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт. Данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими», – сказали в службе.

Россияне старше 14 лет и совершеннолетние смогут по-прежнему въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ», – добавили в ведомстве.

В миграционной службе добавили, что перед поездкой стоит заранее позаботиться об оформлении загранпаспорта для несовершеннолетних. Подать заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ, в территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции, а также в консульствах России за рубежом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube