В Казахстане несколько человек заразились сибирской язвой

В Казахстане зафиксированы несколько случаев заражения сибирской язвой. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Акмарал Альназарова.

Несколько человек госпитализированы с заражением сибирской язвой в Акмолинской области на севере страны. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

«Вопрос находится у нас на контроле. <...> Проводится лечение, подключены соответствующие органы для расследования данных фактов», – заявила Альназарова.

По ее словам, карантин в регионе вводить не планируется – для этого нужны соответствующие условия.

«Зараженное мясо сегодня полностью изъято. Работы соответствующие ведутся со стороны и Министерства сельского хозяйства, и Министерства здравоохранения», – заключила глава Минздрава Казахстана.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube