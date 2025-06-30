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Понедельник, 30 июня 2025, 16:04 мск

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В Казахстане несколько человек заразились сибирской язвой

В Казахстане зафиксированы несколько случаев заражения сибирской язвой. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Акмарал Альназарова.

Несколько человек госпитализированы с заражением сибирской язвой в Акмолинской области на севере страны. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

«Вопрос находится у нас на контроле. <...> Проводится лечение, подключены соответствующие органы для расследования данных фактов», – заявила Альназарова.

По ее словам, карантин в регионе вводить не планируется – для этого нужны соответствующие условия.

«Зараженное мясо сегодня полностью изъято. Работы соответствующие ведутся со стороны и Министерства сельского хозяйства, и Министерства здравоохранения», – заключила глава Минздрава Казахстана.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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