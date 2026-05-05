В Казахстане два человека погибли при взрыве на заводе

В Казахстане два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве на промышленном предприятии.

Инцидент произошел на заводе «Казцинк» в восточной части страны. Как сообщила пресс-служба завода, во время проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием.

Кроме того, взрывом повредило конструкции здания. Погибли два человека, пятеро получили травмы.

На месте работает специальная комиссия по расследованию причин произошедшего.

Астана, Зоя Осколкова

